اجتماع موسع لمناقشة خطة تأمين احتفالات ذكرى ثورة فبراير

ترأس وكيل وزارة الداخلية لشؤون المديريات رئيس اللجنة الفرعية الأمنية لواء بشير الأمين، مساء اليوم الأربعاء، اجتماعاً أمنياً موسعاً، مع أعضاء اللجنة الفرعية الأمنية، وبحضور عدد من رؤساء الأجهزة والإدارات والمسؤولين بوزارة الداخلية والدفاع.

وأفاد المكتب الإعلامي بوزارة الداخلية، بأن الاجتماع ناقش الخطة والترتيبات الأمنية والاستعدادات الجارية لتأمين الاحتفال بالذكرى الحادية عشر لثورة السابع عشر من فبراير، بالإضافة إلى مناقشة الاحتياجات الضرورية واللازمة لإنجاح الخطة الأمنية الموضوعة في هذا الشأن.

وقام الوكيل برفع معنويات جميع القائمين على الخطة الأمنية مشدداً على ضرورة التعاون والتنسيق بين كافة الأجهزة الأمنية،

واستعرض وكيل الوزارة بعض المحاور والنقاط الهامة والمتعلقة بسير العملية الأمنية من أجل ضمان نجاح تأمين الحفل بالشكل المطلوب.

كما طالب الوكيل من الحاضرين، ببذل أقصى الجهود والعمل بروح الفريق الواحد لتحقيق أفضل النتائج الأمنية.