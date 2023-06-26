اجتماع موسع لمناقشة خطة شركة الكهرباء للعام الجاري

عُقِد الأحد، بديوان مجلس الوزراء في طرابلس، اجتماع لمناقشة خطة الشركة العامة للكهرباء للنصف الثاني لعام 2023، برئاسة وزير التخطيط المكلف بحكومة الوحدة الوطنية محمد الزيداني، ومشاركة مصرف ليبيا المركزي، وديوان المحاسبة، ووزارة المالية، وفريق الشركة العامة للكهرباء.

وأكد الزيداني، على أن هذا الاجتماع يأتي ضمن توصيات الاجتماع الخامس للمجلس الأعلى للطاقة بشأن مراجعة خطة الشركة العامة للكهرباء لمواجهة الذروة الصيفية والشتوية القادمة، وفق البرامج والمشروعات المنفذة والجارية والمتعاقد عليها، والتدفقات المالية اللازمة والجداول الزمنية المعتمدة لكل مشروع.

كما أكد المجتمعون، بأن سلسلة الاجتماعات التي يتم عقدها مع الشركة العامة للكهرباء، تأتي ضمن جهود مؤسسات الدولة كافة لدعم المجهودات المبذولة لاستقرار الشبكة في الذروة الصيفية، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بحكومة الوحدة الوطنية.