اجتماع موسع لمناقشة سير العملية التشغيلية بمطار معيتيقة

عُقِد بمقر مصلحة المطارات في طرابلس، اجتماع موسع مع إدارة مطار معيتيقة الدولي، ضم رئيس المصلحة ومساعده ومدير المطار ومساعده، ومدراء بعض الإدارات والمكاتب والأقسام الفنية بالمصلحة والمطار.

وتم خلال الاجتماع، التطرق إلى عدة نقاط تخص سير العملية التشغيلية بالمطار وأوجه تحسينها ونسب الإنجاز الفني المتعلقة بالمشاريع الجاري تنفيذها، وأسباب توقف بعضها ووضع الحلول المناسبة لبعض المشاكل ومعوقات استكمال المشاريع.

كما تم خلال الاجتماع، توضيح بعض الإجراءات الإدارية والدورة المستندية وآلية إحالة واستلام التقارير الفنية وكيفية تدوين الحوادث والوقائع وفق الهيكل التنظيمي المعدل مؤخراً وكيفية تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات المعتمدة.

هذا وتم أيضاً مناقشة التدابير الوقائية الواجب اتخاذها لتعزيز إجراءات السلامة والحد من مخاطر الطيور وسد السياج الذي يفصل الجانب الجوي بإحكام لمنع دخول الحيوانات السائبة والبرية.

وفي ختام الاجتماع، أكد رئيس المصلحة على أهمية العمل بروح الفريق والتعاون بين الإدارات في سبيل إنجاز الأعمال وتنفيذها بالشكل المطلوب وبما يضمن الرفع من مستوى الخدمات المقدمة بالمطار.