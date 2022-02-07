اجتماع موسع لمناقشة مواضيع تتعلق بالصحة

عٌقِد اليوم الاثنين، بمقر ديوان المحاسبة في طرابلس، اجتماع موسعن ضم نائب رئيس الحكومة وزير الصحة المُكلف رمضان أبو جناح، ووزير المالية خالد المبروك، ورئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، لمناقشة عدة مواضيع تتعلق بوزارة الصحة.

وحضر الاجتماع كل من مدراء الإدارات بوزارتي الصحة والمالية، ورئيس الهيئة الوطنية العامة لزراعة الأعضاء والأنسجة والخلايا، ومدير البرنامج الوطني لمكافحة السرطان، ومدير مركز أورام طرابلس، ولجان العطاء بوزارة الصحة.

وناقش الاجتماع الوضع العام لملف الأورام والعلاج في الداخل والخارج، وملف جائحة كورونا، وسُبل تعجيل الإجراءات لمعالجة قطاع الصحة ومشاكل العلاج في الخارج والأمور المالية المتعلقة بها.

وقُدِمَ خلال الاجتماع، عرض مرئي يوضح نبذة عن البرنامج الوطني لمكافحة السرطان وبرنامج زراعة الأعضاء والنخاع العظمي في ليبيا، وخطط وإستراتيجيات العمل للبرنامج الوطني لمكافحة السرطان وآلية تنفيذها.

وفي ذات السياق، قدم البرنامج الوطني لمكافحة السرطان، مقترحاً لتطوير معامل علم الأمراض ومراكز الأشعة العلاجية في كافة مناطق ليبيا، وذلك لتقديم الخدمات الصحية للمرضى.

من جانبه شدّ نائب رئيس الحكومة، على ضرورة تسهيل الإجراءات لمرضى الأورام في الخارج، والاستفادة من البرنامج الصحي في الخارج، وتخصيص لجنة من المراكز لبحث مشاكل العلاج في الخارج وتوفير الأدوية للمرضى ومتابعة المستجدات بخصوصها، كما أوصى بضرورة تدريب المتخصصين للقيام بحملات التوعية في الفترة القادمة وإقامة البرامج التدريبية لعناصر المهن الطبية والطبية المساعدة لتحسين وتطوير الكوادر الطبية العاملة في كافة المرافق الصحية.