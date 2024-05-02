اجتماع موسع لمناقشة نتائج عمل الفرق الفنية حول ارتفاع منسوب المياه في زليتين

ناقش عدد من الخبراء من الجهات المعنية بحل مشكلة ارتفاع منسوب المياه الجوفية في مدينة زليتن أمس الاربعاء، نتائج أعمال الفرق الفنية فيما يتعلق بالدراسات الجيولوجية والهندسية، والأعمال التي أنجزتها والتدابير والإجراءات التي أوصت بها، طيلة فترة عملها.

وذكرت وزارة الحكم المحلي في بيان، أن الاجتماع عقد بمشاركة اللجنة الفنية العليا المكلفة بمتابعة ظاهرة طفح المياه الجوفية، والفريق الفني لمتابعة ظاهرة ارتفاع منسوب المياه الجوفية بمدينة زليتن، وعميد وأعضاء المجلس البلدي ـ زليتن، والمسؤولين عن المكاتب ذات العلاقة بمشكلة ارتفاع منسوب المياه، ومخاتير المحلات المتضررة.

كما حضر الاجتماع رئيس المنطقة المائية الوسطى، والجهاز التنفيذي لحفر وصيانة آبار المياه، وجهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق، ومصلحة التخطيط العمراني ـ زليتن، ورئيس لجنة الأزمة ببلدية زليتن، ورئيس مكتب الجامعة للاستشارات الهندسية.

وقدم رئيس اللجنة الفنية العليا د. صالح الصادق، عرضا مرئيا أوضح فيه الوضع العام والمستجدات في ما يتعلق بظاهرة طفح المياه الجوفية، إضافة إلى المشروعات التي يتم العمل عليها من قبل الأجهزة المختصة، كما استعرض الدراسات الخاصة بالمشروعات والمخاطبات التي تضمنت التوصيات التي خلصت إليها اللجنة والتي أحيلت إلى رئاسة الوزراء لاعتمادها.

واستعرض الجهاز التنفيذي لحفر وصيانة الآبار تقريرا حول ما تم إنجازه من حفر آبار المراقبة بالبلدية، موضحا التصاميم الإنشائية لهذه الآبار والطبقات الجيولوجية.

وتخلل الاجتماع نقاش مستفيض من قبل الحاضرين، وبعض التساؤلات من قبل الأهالي حول هذه الظاهرة، تمحورت حول الحلول المستدامة والسريعة للأزمة، والمدة الزمنية لتنفيذها.