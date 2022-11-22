اجتماع موسَّع لمتابعة الميزانية الاستثنائية لقطاع النفط

عُقِد اليوم الثلاثاء، بمقر ديوان المحاسبة في طرابلس، اجتماع موسع بحضور رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد، ورئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، ووزيرَي المالية خالد المبروك، والتخطيط المكلف محمد الزيداني، ورئيس المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة، واللجنة المكلفة بمتابعة الميزانية الاستثنائية للمؤسسة، وعدد من مديري الإدارات بوزارتي التخطيط والمالية وديوان المحاسبة.

وأفاد المكتب الإعلامي بالحكومة، بأن الاجتماع خُصص لمتابعة الميزانية وبنودها الأساسية التي تهدف إلى تسوية الالتزامات القائمة على المؤسسة، وخطة التنمية المُعدَّة من المؤسسة لرفع الإنتاج وزيادة إنتاج الغاز، في ظل الظروف الحالية، إلى جانب تسوية أوضاع العاملين بالمؤسسة من حيث الموظفين الذين تمت تسوية أوضاعهم الوظيفية وصرف مرتباتهم، وكذلك تحديد العلاوات والتسويات اللازمة من أجل الاهتمام بالعاملين بالقطاع.

وتم الاتفاق على ضرورة عقد اجتماعات متابَعة مستمرة لحلحلة المشاكل المتراكمة التي تتطلب التعاون المستمر بين المؤسسات الرئيسية بالدولة، والاستفادة من الخبرات الدولية في هذا القطاع من خلال المكاتب الاستشارية العالمية في وضع بناء إداري سليم للمؤسسة.