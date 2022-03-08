اجتماع مُوسع مع «ويليامز» لبحث تشكيل لجنة لوضع قاعدة دستورية للانتخابات

بحث نائب رئيس المجلس الرئاسي عبد الله اللافي مع مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا ستيفاني ويليامز آخر المستجدات السياسية في البلاد، وتشكيل لجنة لوضع قاعدة دستورية.

وضم الاجتماع رئيس المحكمة العليا محمد الحافي، وعضو الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور الهادي ابوحمرة، ومقرر الهيئة رمضان التويجر.

وناقش الاجتماع تشكيل لجنة من مجلسي النواب والأعلى للدولة لوضع قاعدة دستورية لاجراء الانتخابات في اقرب وقت ممكن بما يساهم في إيجاد مقترحات توافقية لحل الأزمة الليبية بشقيها الدستوري والتشريعي.

و أشادت ويليامز بجهود المجلس الرئاسي، في دعم الاستقرار في البلاد، مؤكدةً بأنّ البعثة تهدف من خلال المبادرة التي أطلقتها لإرساء الاستقرار واجراء الاستحقاقات الانتخابي.