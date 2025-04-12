اجتماع هام بين بلدية الزنتان ووزير التعليم العالي لمواجهة تحديات التعليم الجامعي

في إطار سعي المجلس البلدي الزنتان لتطوير قطاع التعليم في المنطقة، عُقد صباح اليوم السبت، 12 أبريل 2025، اجتماع رسمي بمقر ديوان البلدية.

تركز الاجتماع على “مناقشة أبرز التحديات التي تواجه كليات جامعة الزنتان، خاصة المشاكل المتعلقة بالطلبة وأعضاء الهيئة التدريسية والإدارية في كليتي القانون وتقنية المعلومات، أبرز هذه التحديات كان نقص المباني والقاعات الدراسية المناسبة التي تلبي احتياجات الطلاب وأعضاء هيئة التدريس”.

كما تم التطرق إلى “قضايا أخرى تتعلق بنقص البنية التحتية الحديثة في الجامعة، مما يعيق مواكبتها للتطورات العلمية والتكنولوجية”.

حضر الاجتماع عميد البلدية وأعضاء المجلس البلدي، إلى جانب وزير التعليم العالي والبحث العلمي بحكومة الوحدة الوطنية، رئيس جامعة الزنتان، الكاتب العام للجامعة، عدد من مديري الإدارات والمكاتب بالجامعة، بالإضافة إلى مكتب الأملاك العامة في البلدية.

وفي ختام الاجتماع، أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي “التزام الوزارة التام بالعمل على معالجة هذه التحديات وتقديم الحلول اللازمة لدعم الكليات والطلاب وأعضاء هيئة التدريس في جامعة الزنتان”.