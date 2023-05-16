اجتماع هام للمركز القومي للبحوث والدراسات العلمية

عقدت اللجنة العلمية ورؤساء الأقسام بالمركز القومي للبحوث والدراسات العلمية، اجتماعاً اليوم الثلاثاء، بمقر المركز في طرابلس، برئاسة رئيس المركز الدكتور طارق رمضان زنبو.

وتم خلال الاجتماع مناقشة العديد من الموضوعات التي تهم الشأن الليبي على المستويات المحلية والإقليمية والدولية.

يُذكر أن المركز تأسس عام 1985م، وله باع طويل في الدراسات والمساهمات في إدارة الأزمات ووضع مقترحات وحلول للقضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية، كما يضم المركز مجموعة من القامات العلمية في مختلف المجالات.