اجتماع وزاري لتنسيق مشاريع «تيكا» وتجهيز غرف المنتسوري

التقى مدير مكتب التعاون الدولي بوزارة التربية والتعليم في حكومة الوحدة الوطنية، عبد القادر أبوشناف، بديوان الوزارة بالممثل العام لمنظمة تيكا، الأستاذ علي بجانكيل، لمناقشة سير أعمال المنظمة ومشاريعها المستقبلية.

وحضر الاجتماع مسؤول متابعة ملف تيكا بمكتب التعاون الدولي، الأستاذ أبوزيد محمود، حيث تم استعراض أعمال المنظمة المتعلقة بتجهيز غرف المنتسوري، وتحديد مواعيد تجهيزها واستلامها.

كما ناقش الطرفان وضع إطار وجدول زمني للتعاون في المشاريع المشتركة المقررة خلال عام 2026، بما يضمن تنفيذها وفق أعلى مستويات التنظيم والكفاءة.