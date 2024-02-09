اجتماع وزاري لمناقشة إنهاء النزوح الداخلي بشكل كامل

عُقِد بديوان رئاسة مجلس الوزراء في طرابلس، اجتماع وزاري برئاسة وزير الحكم المحلي بدر الدين التومي، لبحث ملف النزوح الداخلي وتسهيل عودة النازحين إلى مناطقهم.

وتم خلال الاجتماع مناقشة التقدم المحرز في معالجة ملف النزوح الداخلي، واستعراض خارطة الطريق الخاصة بإنهاء النزوح بشكل كامل.

كما تم الاتفاق على تشكيل فريق من الفنيين لإعداد الخطة التفصيلية لخارطة الطريق والمباشرة الفورية في تنفيذها.

وحضر الاجتماع وزراء التخطيط والإسكان والتعمير، ومدير عام المجلس الوطني للتخطيط الاقتصادي والاجتماعي، ومستشار الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون النزوح ونائب رئيس البعثة ومنسق الأمم، المتحدة المقيم للشؤون الإنسانية