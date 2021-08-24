اجتماع وزاري موسع مع اللجنة الأممية لتقصي الحقائق

ترأست وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش، اليوم الثلاثاء، اجتماعاً وزارياً موسعاً مع لجنة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة والمعنية بأوضاع حقوق الإنسان في ليبيا، بحضور وزراء الداخلية اللواء خالد مازن، والعدل حليمة إبراهيم عبدالرحمن، والدولة لشؤون المهجرين وحقوق الإنسان أحمد فرج أبوخزام، وعن اللجنة الأممية محمد أبوجار رئيس اللجنة، وتريسي روبنسون وشالوكا بياني عضوا اللجنة.

وناقش الاجتماع الذي عُقِد بمقر وزارة الخارجية في طرابلس، آلية عمل اللجنة لتشمل كافة الأراضي الليبية، وذلك بالتنسيق مع حكومة الوحدة الوطنية، من خلال وزارة الخارجية والتعاون الدولي.

كما ناقش الاجتماع، أهمية وضع الخطط اللازمة لبرامج بناء القدرات، والمساعدة التقنية والاستشارية في مجال حقوق الإنسان.

وتطرق الاجتماع إلى أهمية تمديد ولاية اللجنة التي تنتهي في شهر سبتمبر القادم، حتى يتسنى لها استكمال أعمالها.

هذا وأبدت وزيرة الخارجية، استعداد الوزارة لتقديم كافة أشكال الدعم للجنة؛ للقيام بواجباتها على أكمل وجه، بحسب ما نقل المكتب الإعلامي بوزارة الخارجية.