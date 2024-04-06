اجعلها تعمل خلال راحتك.. مالكو تسلا سيتمكنوا من تحويل سياراتهم إلى تاكسي آلي

تعرض شركة تصنيع السيارات الكهربائية الأميركية “تسلا” في الثامن من أغسطس، سيارة أجرة آلية ذاتية القيادة، وفق ما أعلن رئيس الشركة، إيلون ماسك، مساء الجمعة، عبر منصة “إكس”.

ونشر الملياردير الأميركي رسالة مقتضبة عبر الشبكة الاجتماعية المملوكة له، قال فيها: “عرض سيارة أجرة آلية من تسلا في 08/08”.

وارتفع سعر سهم تسلا بنسبة 6 بالمئة في التداول الإلكتروني بعد إغلاق بورصة نيويورك. ولا يفوّت ماسك أي فرصة للإشادة بمزايا تقنيات تسلا لناحية القيادة الذاتية للسيارات الكهربائية.

وطرح ماسك فرضية مفادها أن مالكي المركبات المسماة “إف إس دي” (full self-driving FSD)، أي “القيادة الذاتية الكاملة”، سيتمكنون من تشغيل مركباتهم لتصبح أشبه بسيارات أجرة آلية عندما لا يستخدمونها، بدلا من تركها في المرآب لحين الحاجة إليها.

وكتب عبر “إكس” في مارس، أن “غالبية الناس ليس لديهم أي فكرة كم سيصبح نظام (إف سي دي) الخاص بتسلا جيدا”.

وأضاف: “سيكون الأمر خارقا لدرجة أنه سيبدو غريبا في المستقبل تصوّر البشر وهم يقودون سيارات”.

لكن ابتكار التاكسي الآلي واجه بعض المخاطر، خصوصا فيما يتعلق بمخاوف السلطات التنظيمية وعامة الناس بشأن السلامة.