إحباط محاولة تهريب مهاجرين إلى أوروبا عبر الشواطئ الليبية

أحبطت دوريات إدارة المهام الخاصة بالإدارة العامة للعمليات الأمنية، عملية تهريب مهاجرين غير شرعيين إلى أوروبا عبر الشواطئ الليبية.

وذكرت الإدارة العامة أن الدوريات تمكنت من ضبط (105) مهاجرين غير شرعيين داخل سكن للعمالة الوافدة، يُستخدم في أعمال الهجرة غير القانونية بمنطقة “العلوص”، شرق العاصمة طرابلس.

وقالت الادارة العامة للعمليات الأمنية في بيان لها ، إن المهاجرين ينحدرون من (6) دول هي (النيجر – نيجيريا – السنغال – مالي – غامبيا – ساحل العاج) ، مشيرة إلى أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية.