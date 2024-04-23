احباط محاولة هجرة جماعية في مدينة زوارة

أحبطت قوة دعم المديريات المنطقة الغربية، محاولة هجرة غير نظامية في مدينة زوارة.

وقالت القوة في بيان لها اليوم، إنها أوقفت عددا من المهاجرين يحملون جنسيات أفريقية مختلفة، كانوا مستعدين لاستقلال قارب يبحر بهم إلى أوروبا.

ونقل رجال الأمن المهاجرين إلى مقر القوة لاستكمال الإجراءات القانونية معهم، ثم تسليمهم إلى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية من حيث الاختصاص.

وكانت دوريات قوة دعم المديريات بالمنطقة الغربية، داهمت الأسبوع الماضي، مخبأ لتجميع المهاجرين غير النظاميين، يحملون جنسيات أفريقية في مدينة زوارة.