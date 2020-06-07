احتجاجات أمريكا.. إصابة 14 شرطياً في لندن

ذكرت كريسيدا ديك قائدة شرطة العاصمة البريطانية لندن، يوم الأحد، بإن 14 من أفراد الشرطة أصيبوا في اعتداءات وصفتها بالـ”صادمة وغير مقبولة بالمرة” بسبب مقتل المواطن الأمريكي من أصل أفريقي جورج فلويد.

وبعد أن احتشد آلاف للتعبير عن غضبهم من وحشية الشرطة إثر مقتل جورج فلويد في مدينة منيابوليس الأمريكية، اشتبكت مجموعة صغيرة من المحتجين مع أفراد من خيالة الشرطة اليوم السبت في وسط لندن.

وقالت ديك في بيان ”أشعر بحزن عميق وكآبة بسبب تحول أقلية من المحتجين للعنف مع أفراد الشرطة في وسط لندن مساء أمس. أدى ذلك لإصابة 14 شرطيا“، مضيفة ”عدد الاعتداءات صادم وغير مقبول بالمرة“.

وقالت الشرطة إن 13 شرطيا أصيبوا أيضا في احتجاجات سابقة خلال الأسبوع المنصرم وإنها نفذت اعتقالات.

ومن خطط هنالك مزيد من التنظيمات الاحتجاجية اليوم الأحد.

وحثت ديك المتظاهرين على التوصل لسبل أخرى للتعبير عن آرائهم ”لا تشمل الخروج لشوارع لندن“ بسبب خطر انتشار فيروس كورونا المستجد.