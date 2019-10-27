احتجاجات العراق.. 63 قتيل وإلحاق الضرر بـ83 مبنى حكومي خلال يومين!

أكدت مفوضية حقوق الإنسان العراقية ارتفاع عدد القتلى في صفوف المتظاهرين في بغداد ومحافظات وسط وجنوبي البلاد، خلال يومين، إلى 63، فضلاً عن إصابة 2592 آخرين من المتظاهرين وأفراد الأمن.

حيث قالت المفوضية أن 10 قتلى سقطوا في بغداد، و14 في محافظة ميسان و15 في محافظة ذي قار، و7 في محافظة البصرة، و12 في محافظة الديوانية، و4 في محافظة بابل، وقتيل واحد في محافظة المثنى.

كما توزع المصابين في بغداد 1794 مصاب، وذي قار 176، وواسط 10، والمثنى 151، والبصرة 301، والديوانية 119، وميسان 110، وكربلاء 349.

هذا وقالت المفوضية أن أغلب المصابين غادروا المستشفيات بعد تلقيهم العلاج، مشيرةً إلى اعتقال 3 أشخاص بسبب قيامهم بحرق دور المواطنين في محافظة بابل.

وأكدت المفوضية العراقية حرق وإلحاق الأضرار بـ83 مبنى حكومي ومقر حزبي في محافظات الديوانية وميسان وواسط وذي قار والبصرة والمثنى وبابل وكربلاء.