احتجاجات صاخبة بجامعة أمريكية ضد زيارة بن غفير.. وتمثيل إسرائيلي محدود بـ«جنازة البابا»

تظاهر المئات من مناصري فلسطين بجامعة ييل الأميركية، الأربعاء، “احتجاجا على دعوة وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير لإلقاء محاضرة في الجامعة”.

ونصب المحتجون “مخيمات قرب حرم الجامعة عند الثامنة مساء، لكنهم تركوا المكان عند الساعة الـ11 بعد تهديدات من الإدارة باتخاذ إجراءات ضدهم، وفق ما نقلت مواقع إخبارية أميركية، وتتعلق زيارة بن غفير بإلقاء محاضرة لتجمع طلابي يهودي بجامعة ييل”.

ويُعد بن غفير “أحد السياسيين الإسرائيليين الأكثر تطرفا”، ونقلت القناة 13 الإسرائيلية عن مكتب بن غفير “أن متظاهرين مؤيدين للفلسطينيين حاولوا مهاجمة الوزير لدى مغادرته جامعة ييل”.

وأضافت -نقلا عن مكتبه- أنه لم “يتعرض لأذى ورفض المغادرة، وأشار إلى المتظاهرين بعلامة النصر”.

وفي السياق ذاته، قال بن غفير “إن كبار المشرعين الجمهوريين الأميركيين يؤيدون قصف “مخازن الغذاء والمساعدات” في غزة”.

وأوضح وزير الأمن القومي الإسرائيلي أنه التقى “كبار مسؤولي الحزب الجمهوري في منتجع الرئيس الأميركي دونالد ترامب” في فلوريدا بالولايات المتحدة.



وفي سياق آخر، وفي خطوة أثارت الاهتمام، “ستكتفي إسرائيل بتمثيلها في جنازة البابا فرنسيس يوم السبت عبر سفيرها لدى الفاتيكان، بينما سترسل معظم الدول الكبرى رؤساء أو شخصيات بارزة للمشاركة في هذا الحدث المهم”.



وأشار دبلوماسيون إلى أن “هذا القرار يعكس التوترات بين إسرائيل والفاتيكان والتي تفاقمت منذ بدء الحرب في غزة عام 2023، كما يتزامن مع حذف الحكومة الإسرائيلية منشور تعزية على وسائل التواصل الاجتماعي حول وفاة البابا فرنسيس، مما أثار تساؤلات”.



وكان نشر الحساب الرسمي لإسرائيل على منصة “إكس”، “رسالة تعزية مرفقة بصورة للبابا خلال زيارته لحائط البراق، لكنها حُذفت لاحقًا دون تفسير رسمي، ونُقل عن مسؤولين بوزارة الخارجية أن الحذف كان “عن طريق الخطأ”.



وفي العام 2005، “كانت إسرائيل قد أرسلت وفدًا رئاسيًا لحضور جنازة البابا يوحنا بولس الثاني، أما الآن، فقد أكدت سفارتها لدى الفاتيكان أن “السفير يارون سايدمان، الذي تولى منصبه حديثًا، سيمثل البلاد”.



وصرّح أحد الدبلوماسيين دون الكشف عن هويته قائلاً: “نأمل أن تُطوى هذه الصفحة وأن يتمكن الجانبان من تجاوز الخلافات الحالية.”

على الرغم من التوترات، أعرب الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ عن تعازيه للمسيحيين واصفًا البابا الراحل بأنه “رجل إيمان عميق وتعاطف كبير”.