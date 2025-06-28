احتجاجات غاضبة تهز بانكوك.. مطالب بإقالة رئيسة الوزراء وسط أزمة حدودية وفضيحة اتصال مسرّب

تظاهر مئات المحتجين في العاصمة التايلاندية بانكوك، صباح السبت، للمطالبة باستقالة رئيسة الوزراء باتونغتارن شيناواترا، وسط تصاعد الغضب الشعبي على خلفية أزمة حدودية مع كمبوديا وتسريب مكالمة هاتفية مثيرة للجدل مع رئيس الوزراء الكمبودي السابق هون سين.

وجاءت هذه التظاهرات في ظل اضطرابات سياسية متنامية، بعد الاشتباك الحدودي المسلح الذي وقع في 28 مايو الماضي وأدى إلى مقتل جندي كمبودي في منطقة متنازع عليها

وأثارت الحادثة سلسلة من التحقيقات، يُحتمل أن تفضي إلى إقالة رئيسة الحكومة، وتواجه باتونغتارن اتهامات بالتقاعس عن إدارة النزاع الحدودي، إلى جانب انتقادات حادة بعد تسريب مكالمة هاتفية مع هون سين، حثّته خلالها على عدم الاستماع لما وصفته بـ”خصم” داخل تايلاند، في إشارة يُعتقد أنها موجهة إلى قائد عسكري تايلاندي انتقد بشدة التصرفات الكمبودية في الأزمة.

ومن بين قادة الاحتجاج، برز مجددًا أعضاء “القمصان الصفراء”، الحركة السياسية المعروفة بولائها للملكية، والتي سبق لها أن لعبت دورًا محوريًا في احتجاجات انتهت بانقلابين عسكريين في عامي 2006 و2014، أطاحا بحكومتين سابقتين يترأسهما والد باتونغتارن، ثاكسين شيناواترا، وعمّتها ينغلوك شيناواترا.

وتأتي هذه التطورات بينما تواجه رئيسة الوزراء تصويتًا متوقعًا بحجب الثقة في البرلمان خلال الأيام المقبلة، وسط اتهامات بتبعيتها السياسية لعائلتها ومحاباة حلفاء والدها الإقليميين.

🚨 UPDATE :



Thailand protestors call resignation from Prime Minister Paetongtarn Shinawatra. pic.twitter.com/zvrSj7bOk9 — Alpha Updates (@updates83576) June 28, 2025