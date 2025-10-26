احتجاجات غاضبة ضدّه في ماليزيا.. ترامب: سأنهي الخلاف بين أفغانستان وباكستان

أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الأحد 26 أكتوبر 2025، أنه يعتزم إنهاء الخلاف بين أفغانستان وباكستان “بسرعة كبيرة”، في وقت دخلت فيه محادثات السلام بين البلدين يومها الثاني في إسطنبول.

وتأتي تصريحات ترامب على هامش مشاركته في قمة رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) المنعقدة في ماليزيا، حيث قال: “لقد سمعت أن باكستان وأفغانستان بدأتا المناقشات… لكنني سأحل هذا الأمر سريعًا جدًا”.

وتشهد العلاقات بين الجارتين توترًا أمنيًا حادًا منذ اشتباكات حدودية مطلع الشهر الجاري، تبادلت خلالها الدولتان الاتهامات بالمسؤولية عن الهجمات، فيما تتهم باكستان حكومة طالبان في أفغانستان بالتغاضي عن عبور مسلحين للحدود لتنفيذ هجمات داخل أراضيها، وهو ما تنفيه كابول.

وانطلقت الجولة الثانية من المفاوضات أمس السبت في إسطنبول، بهدف تحويل وقف إطلاق النار الهش، الذي تم التوصل إليه مطلع الشهر الحالي في الدوحة، إلى اتفاق دائم يضمن أمن الحدود ويعزز الاستقرار بين البلدين.

ماليزيا.. استقبال حافل لترامب يقابله احتجاجات غاضبة تطالب بمغادرته

شهدت العاصمة الماليزية كوالالمبور، اليوم الأحد 26 أكتوبر 2025، استقبالًا رسميًا حافلًا للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي وصل للمشاركة في القمة السابعة والأربعين لرابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، بينما تزامنت زيارته مع احتجاجات في وسط المدينة طالبت بمغادرته البلاد.

ففي مطار كوالالمبور، نظمت السلطات الماليزية مراسم ترحيب شملت عروضًا فولكلورية ورقصات تقليدية، غير أن وسائل إعلام محلية كشفت عن “الوجه الآخر” للزيارة، حيث خرج مئات المحتجين إلى ساحة ميرديكا (ساحة الاستقلال) منذ ساعات الصباح، تحت مراقبة أمنية مشددة، رافعين لافتات مناهضة لترامب وإسرائيل، ومرددين شعارات “حرية… حرية لفلسطين”، ومرتدين الكوفية الفلسطينية تضامنًا مع الشعب الفلسطيني.

وشارك في الاحتجاج عدد من الشخصيات السياسية البارزة، بينهم داتوك زورايدة كمرالدين وتشوا تيان تشانغ من حزب عدالة الشعب، وداتوك نظام ماهشار من حزب بيجوانغ، الذي حضر برفقة زوجته وطفله.

وقال أحد المتظاهرين، ويدعى إقبال (38 عامًا) من منطقة كومباك: “آمل أن تفتح هذه المظاهرة عيني ترامب على التضامن العالمي مع فلسطين، وأن تتوقف الولايات المتحدة عن دعم إسرائيل في حربها ضد الشعب الفلسطيني.”

وفي المقابل، قلّل بعض السكان من جدوى الاحتجاج، معتبرين أنه لن يؤثر كثيرًا في الزيارة الرسمية أو في مواقف واشنطن.