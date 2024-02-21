احتجاجات في إسرائيل بعد تصريحات وزير متشدد بشأن الرهائن

أثارت تصريحات أدلى بها وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتشدد، بتسلئيل سموتريتش، غضبا كبيرا في الشارع الاسرائيلي، الثلاثاء، والتي قلّل فيها من أهمية استعادة الرهائن، بحسب ما ذكرت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”.

وفي مقابلة مع هيئة البث الاسرائيلية “كان”، رد سموتريتش صراحة على سؤال فيما إذا كانت إعادة الرهائن الـ 134 الذين لا يزالون محتجزين في قطاع غزة منذ بدء عمليات طوفان الأقصى في 7 أكتوبر، هو الهدف الأكثر أهمية، بالقول: “بصراحة لا”. وانتقد سموتريتش الذين يطالبون بالتوصل لاتفاق من شأنه إعادة الرهائن إلى وطنهم “بأي ثمن”.

وبعد تصريحات سموتريتش، تحرك أهالي الرهائن الذين كانوا يعتصمون خارج وزارة الدفاع في تل أبيب لإغلاق عدة طرق رئيسية احتجاجا.

بدوره، وصف زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لبيد، تصريحات سموتريتش، بأنها “وصمة عار أخلاقيا”، مضيفا: لا يمكن لأشخاص بلا قلب أن يستمروا في قيادة دولة إسرائيل إلى الهاوية.