احتجاجات لليلة الثانية تطالب بإقالة «المنقوش» وإسقاط حكومة «الدبيبة»

خرجت احتجاجات لليلة الثانية على التوالي في مدن عدة في البلاد تنديدا بلقاء وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش مع نظيرها الإسرائيلي كوهين، ومطالبين بإسقاط حكومة الوحدة الوطنية.

وأظهرت صور ومقاطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعي محتجين يقطعون الطريق قرب جسر 27 على الطريق الساحلي الواصل بين طرابلس والزاوية.

كما أشعل محتجون النار في إطارات السيارات بإحدى طرق منطقة قرجي في طرابلس. ورُفع العلم الفلسطيني في وسط بنغازي، بيتما كان محتجون قد تظاهروا أمام مقر وزارة الخارجية ليل الأحد، مما سبب بعض الأضرار خارج المبنى.

وقد أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية أول أمس الأحد أنّ الوزير إيلي كوهين التقى في العاصمة الإيطالية روما نظيرته في حكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش.