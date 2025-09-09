احتجاجات نيبال تتصاعد.. الجيش يجلي الرئيس ورئيس الوزراء يقدّم استقالته

ذكرت وسائل إعلام نيبالية، الثلاثاء، أن الجيش النيبالي أجلى الرئيس راما تشاندرا باوديلا بعد اقتحام مثيري الشغب مقر إقامته وإضرامهم النار في مكتبه بالعاصمة كاتماندو.

وأشار موقع “خبرهب” إلى أن الرئيس باوديلا تم إجلاؤه بطائرة هليكوبتر إلى شيفابوري، مركز تدريب عسكري، لضمان سلامته، بعد الهجوم الذي طال مقر إقامته.

وفي سياق متصل، أفادت صحيفة “إنديا توداي” أن رئيس الوزراء النيبالي شارما أولي قدّم استقالته وسط تصاعد الاضطرابات وانتشار الجيش، بعد أن أضرم المتظاهرون النار في المكتب المركزي لحزب المؤتمر النيبالي الحاكم.

وذكرت صحيفة “كاتماندو بوست” أن الجيش أجلى أيضًا عددًا من الوزراء من مقار إقامتهم باستخدام طائرات هليكوبتر، بسبب الاحتجاجات الحاشدة التي اندلعت في البلاد.

وكانت السلطات النيبالية قد حظرت مؤخرًا عددًا من منصات التواصل الاجتماعي الرئيسية التي لم تسجل لدى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ضمن المهلة المحددة، مما أثار غضب الشباب وأدى إلى اندلاع احتجاجات واسعة وصفت بـ”ثورة الجيل زد”، بدأت في العاصمة وامتدت إلى مدن رئيسية أخرى.

وأسفرت الاشتباكات بين المتظاهرين والشرطة عن مقتل 19 شخصًا وإصابة أكثر من 300 آخرين، ما دفع وزير الداخلية راميش ليخاك لتقديم استقالته.

وردًا على هذه الأحداث، قررت الحكومة رفع الحظر عن وسائل التواصل الاجتماعي، وأصدر رئيس الوزراء أوامر بتشكيل لجنة تحقيق خاصة لتحليل أسباب الاضطرابات وتقديم توصيات لمنع المزيد من الاحتجاجات خلال 15 يومًا.