احتجاجات وإضراب في مدينة عقارب التونسية

تشهد مدينة عقارب جنوب تونس، إضرابا عاما بدعوة من الاتحاد العام التونسي للشغل تخللته وقفات احتجاجية من أجل التنديد بالتدخل الأمني لمواجهة احتجاجات رافضة لإعادة فتح مكب نفايات بالمدينة.

وقال الاتحاد العام التونسي للشغل إنّ على الإضراب يأتي احتجاجا، على التدخل الأمني الوحشي والمفرط في مواجهة المحتجين، وحدادا أيضا على وفاة أحد المحتجين.

من جانبه، أوضح الأمين العام لاتحاد الشغل نور الدين الطبوبي إن الوضع بمدينة عقارب سببه غياب التعامل الاستراتيجي مع الأزمات، مشيرا إلى أنّه يبحث مع أطراف بالمجتمع المدني ووزير الداخلية حلا للوضع في المدينة.

وأضاف الطبوبي، وفقًا لما نقلته الإذاعة الوطنية التونسية، أنه سيتم خلال هذا اللقاء التشاور بخصوص كيفية الموازنة بين وضع البلاد والاستحقاقات الاجتماعية والنظر في هذه المعادلة الصعبة، وفق قوله.