احتجاجات واسعة في بريطانيا.. تحذيرات عاجلة للسعوديين والكويتيين

تشهد العاصمة البريطانية لندن اليوم السبت، سلسلة احتجاجات ومظاهرات واسعة في وسط المدينة وضواحيها، ما دفع السفارتين السعودية والكويتية إلى إطلاق تحذيرات عاجلة لمواطنيهما المقيمين والزائرين، وحثهم على توخي الحيطة والابتعاد عن مناطق التجمعات حفاظاً على سلامتهم.

وأكدت سفارة المملكة العربية السعودية في بيان رسمي أن لندن ستشهد مسيرات واحتجاجات، داعية السعوديين إلى الالتزام بالتعليمات الصادرة عن السلطات المحلية وعدم الاقتراب من أماكن التجمعات، مع مراقبة وسائل الإعلام الرسمية والمواقع الحكومية لمتابعة أي تغييرات في خطط المظاهرات.

وأشارت السفارة إلى أهمية التواصل معها عبر الرقم المخصص للطوارئ في حال مواجهة أي وضع طارئ.

من جهتها، أهابت سفارة دولة الكويت بالمواطنين الكويتيين والطلبة المتواجدين في بريطانيا بضرورة أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر، والابتعاد عن مناطق المظاهرات المقررة، مع الالتزام بالإرشادات والتوجيهات الصادرة عن السلطات الرسمية البريطانية، والتواصل مع السفارة عند الحاجة.

بدورها، أعلنت الشرطة البريطانية استعداداتها ليوم مزدحم بالاحتجاجات والأحداث الرياضية، مشيرة إلى أنها ستنشر أكثر من 1600 ضابط في أنحاء لندن، بينهم 500 ضابط مستقدَم من قوات أخرى، بينما سيتولى حوالي 1000 ضابط مسؤولية ضمان سلامة المشاركين في احتجاجين رئيسيين في وسط العاصمة.

وأضافت الشرطة أن هذه الاحتجاجات ستصاحبها أحداث أخرى، منها مباريات كرة القدم، ما قد يؤدي إلى ازدحام شديد في بعض المناطق، محذرة السكان من الاقتراب من مناطق الخطر.

ويحمل أحد التجمعات اسم “توحيد المملكة”، وينظمه ستيفن يكسلي لينون المعروف باسم تومي روبنسون، فيما ينظم تجمع مضاد تحت شعار “قفوا ضد العنصرية”، وسيبدأ عند منتصف النهار في ساحة راسل، وتتوقع السلطات البريطانية مشاركة عدد كبير من المحتجين في كلا التجمعين، ما يستدعي تعزيز الإجراءات الأمنية والمرورية في العاصمة.

ونشرت الشرطة خرائط ومعلومات دقيقة حول أماكن الاحتجاجات، لتسهيل حركة المواطنين وتجنب مناطق الازدحام، وحذرت من أن أي مخالفة للتعليمات قد تؤدي إلى مواجهات أو توقيفات، مؤكدة على ضرورة الالتزام بتعليمات الضباط ومراقبة التحديثات الرسمية عبر وسائل الإعلام والمواقع الحكومية.