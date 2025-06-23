احتجاجاً على انتهاكات بحرية.. وزارة الخارجية تستدعي السفير اليوناني

استدعت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية، سفير جمهورية اليونان لدى طرابلس نيكولاس غاربليس، على خلفية ما وصفته بـ”الخطوات الأحادية” التي قامت بها السلطات اليونانية في المناطق البحرية المتنازع عليها بين البلدين.

وأبلغت الوزارة السفير اليوناني استنكار حكومة الوحدة الوطنية لتلك الخطوات التي اعتبرتها مخالفة للقانون الدولي للبحار، وتشكل انتهاكًا صريحًا للحقوق السيادية لليبيا.

وأكدت الوزارة أن حكومة الوحدة الوطنية قد اتخذت الإجراءات الدبلوماسية المرعية لحفظ حقوق ليبيا القانونية في تلك المناطق، في إطار احترام القانون الدولي وحرصها على صون سيادة البلاد.