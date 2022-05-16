احتجاجا على اعتقال زمليهم.. محامو بنغازي ينتفضون في وجه الأمن الداخلي

نظمت النقابة العامة للمحامين وفروعها في ليبيا وقفة احتجاجية على اعتقال المحامي عدنان عبد القادر العرفي وإيداعه سجن الكويفية.

وقال عضو بنقابة المحامين ببنغازي فضل عدم ذكر اسمه إن اعتقال العرفي جاء على خلفية قضايا فساد مدنية، رفعها ضد نائب محافظ مصرف ليبيا المركزي علي الحبري.

وبحسب وكالة الأنباء الليبية ذكر عضو النقابة أن العرفي اقتيد من قبل عناصر من جهاز الأمن الداخلي تنفيذًا لتعليمات رئيس الجهاز.

من جانبه، قال شقيق المحامي الصديق العرفي لوكالة الأنباء الليبية إنه اتصل بشقيقه الموجود في سجن الكويفية وفقا لتعليمات الأمن الداخلي، وإنه في وضع جيد.

وأدانت نقابة محامي بنغازي واقعة اعتقال المحامي عدنان العرفي، معتبرة إياها خارج سلطة القانون وعملية إخفاء قسري لمخالفتها لأبسط حقوق الإنسان.

وأدت النقابة أنّ اعتقال المحامي كان لخدمة بعض الأشخاص والأجندات، ومحملة الجهات الأمنية في مدينة بنغازي وتحديدًا جهاز ألأمن الداخلي، المسؤولية الكاملة عما يحدث للمحامي عدنان.

وأكدت النقابة أنّها بصدد اتخاذ الإجراءات القانونية حيال من قام باعتقال العرفي وإخفائه، وتقديم شكاوى لجهات الاختصاص ومكتب النائب العام، وهي على تواصل مع المحامين في نقابة بنغازي.