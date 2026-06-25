احتجاجًا على استضافة «الشامي».. استقالة مدير الشؤون القانونية بجمعية الدعوة الإسلامية

تقدم مدير مكتب الشؤون القانونية ومقرر مجلس الإدارة بجمعية الدعوة الإسلامية العالمية، صالح علي محمد أبورقية، باستقالته الرسمية من منصبه، احتجاجًا على قرار استقدام فنان لإحياء حفل افتتاح مشروع مول قرجي الاستثماري بطرابلس المملوك للجمعية، معتبرًا أن الخطوة لا تنسجم مع رسالة الجمعية وقيمها.

وجاء في نص الاستقالة تحصلت “عين ليبيا” على نسخة منها، المؤرخة في 25 يونيو 2026، والموجهة إلى رئيس مجلس إدارة الجمعية، أن قراره جاء بعد تعذر العدول عن إقامة الفعالية رغم إبدائه تحفظه ومناقشة الأمر مع المسؤولين، مشيرًا إلى أن الاستمرار في تنفيذ القرار جاء استجابة لتوجيهات وقرارات حكومية.

وأوضح أبورقية أن التحاقه بالجمعية كان بهدف الإسهام في معالجة الإشكالات القانونية وتحريك عجلة الاستثمار، لافتًا إلى أن مشروع مول قرجي الاستثماري يمثل ثمرة جهود استمرت سنوات بعد فترة من التوقف، وكان من المنتظر أن يعكس مكانة الجمعية ورسالتها.

وأضاف أن قرار استقدام الفنان للمشاركة في حفل الافتتاح، الذي سيشهد حضور العائلات والأسر، لا ينسجم – بحسب وصفه – مع طبيعة الجمعية ورسالتها، ولا مع القيم التي قامت عليها، معتبرًا أن ذلك يمس بحرمة المكان وما يتصل به من أملاك الوقف، ويستوجب مراعاة مكانة المؤسسة وصورتها أمام المجتمع.

وأكد في استقالته أنه لا يرى نفسه قادرًا على تحمل المسؤولية الإدارية أو الأدبية عن هذا القرار أو الظهور بمظهر المؤيد له، مشددًا على أن تقديم استقالته يأتي انسجامًا مع قناعاته وتحمله لمسؤوليته المهنية والأخلاقية.

واختتم أبورقية كتابه بطلب اتخاذ الإجراءات الإدارية اللازمة لقبول الاستقالة واستكمال ما يترتب عليها من إجراءات.

وتأتي هذه الاستقالة في وقت يثار فيه جدل واسع حول طبيعة الفعاليات المرافقة لافتتاح مشروع مول قرجي الاستثماري، في ظل تباين الآراء بشأن مدى توافقها مع هوية جمعية الدعوة الإسلامية العالمية ورسالتها.