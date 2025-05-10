احتجاجًا على جرائم غزة.. فندق ياباني يفرض تعهداً على النزلاء الإسرائيليين

فرض فندق ياباني في مدينة كيوتو على نزلائه الإسرائيليين توقيع تعهد بعدم التورط في ارتكاب جرائم حرب قبل السماح لهم بالإقامة، وذلك احتجاجًا على الجرائم الإسرائيلية في قطاع غزة.

وقال مدير الفندق، كيشي إيس، إن القرار جاء ردًا شخصيًا وإنسانيًا على المجازر التي ترتكبها إسرائيل في غزة، والتي تتعارض مع القانون الدولي.

وأضاف أن الصور المؤلمة للأطفال تحت الأنقاض دفعته لاتخاذ هذه الخطوة كوسيلة احتجاج قانونية ضمن إطار القوانين اليابانية، حيث لا يُسمح بالتمييز ضد العملاء بناءً على الجنسية.

وأوضح إيس أن هذه الإجراءات قد تم تطبيقها منذ ستة أشهر، وأن جميع النزلاء الإسرائيليين وقعوا على التعهد، مشيرًا إلى أن الفندق يستقبل سياحًا من عدة دول، بما في ذلك الولايات المتحدة وتركيا وكوريا الجنوبية، كما شدد على أن الهدف ليس التمييز بل التعبير عن رفضه للمجازر الإسرائيلية.

وأثار هذا الإجراء استياءً من السفارة الإسرائيلية في طوكيو، التي وصفته بأنه “تمييزي”، ورغم ذلك، أكد إيس أن الفندق يلتزم بالقوانين اليابانية والدولية، وأن هذا الاحتجاج لا يعد تمييزًا وإنما رد فعل على الانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي.