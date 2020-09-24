احتجاج على سوء معاملة المواطنين الليبيين في المنافذ التونسية

عقد وكيل وزارة الخارجية للشؤون الفنية بحكومة الوفاق محمود خليفة التليسي، اجتماعاً أمس الأربعاء، مع القنصل العام لجمهورية تونس في طرابلس توفيق القاسمي.

وأفاد المكتب الإعلامي بالوزارة، بأن الاجتماع ناقش موضوع قفل معبري رأس إجدير ووازن، ومنع دخول المواطنين الليبيين القاصدين تونس.

وأبلغ الوكيل القنصل التونسي احتجاج الجانب الليبي واستياءه من سوء المعاملة التي يُعامل بها المواطنون الليبيون في المنفذ التونسي.

وطالب وكيل الوزارة بضرورة اتخاذ إجراء موحد بين الجانبين والابتعاد عن التعقيدات في عبور المواطنين بين البلدين، وأن يكون هناك تنسيق لوضع آلية مناسبة تضمن الانسيابية في الدخول لكلا البلدين الشقيقين، وفق قوله.