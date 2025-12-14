احتجاج مناهض للإسلام.. أمريكي يضع نسخة من القرآن بـ«فم خنزير»!

شهدت مدينة بلانو في مقاطعة كولين بولاية تكساس الأمريكية، حادثة مثيرة للجدل حين قام مواطن أمريكي بوضع نسخة من القرآن الكريم في فم خنزير خلال احتجاج مناهض للإسلام.

الحادثة، التي تم تداولها على نطاق واسع عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، أثارت ردود فعل غاضبة وفتحت نقاشًا حول حرية التعبير وحدودها في الولايات المتحدة.

وظهر المواطن الأمريكي في مقطع فيديو، بينما كان يقف على متن سيارة رباعية الدفع، ممسكًا برأس خنزير في فمه نسخة من القرآن الكريم. الفيديو انتشر بسرعة على وسائل الإعلام الاجتماعية، ما أثار موجة من الاستنكار.

وفي الفيديو، أطلق المتظاهر جيك لانغ، الذي نظم هذا الاحتجاج، تصريحات استفزازية ضد المسلمين، قائلاً: “ها هي نقطة ضعفكم أيها المسلمون”.

كما أضاف جيك لانغ، في خطاب حمل نبرة تحريضية: “سنردكم إلى حيث أتيتم، حاملين الخنازير في أيدينا، ومسيحنا في قلوبنا”. تصريحات لانغ لاقت إدانة شديدة من العديد من الأوساط السياسية والاجتماعية في أمريكا.

وتعد هذه الحادثة جزءًا من سلسلة احتجاجات متزايدة ضد الإسلام والمسلمين في الولايات المتحدة، حيث يتزايد التوتر بين مختلف الفئات في المجتمع الأمريكي.

ووفقًا لما ذكرته وسائل الإعلام المحلية، فإن هذه الاحتجاجات المعادية للإسلام كانت تتجه نحو مركز بلدية بلانو، مع تصريح بعض المتظاهرين بأن “أمريكا لا يمكن أن تُسلم”.

في المقابل، انتقد العديد من النشطاء الأمريكيين وأعضاء من المجتمع المدني هذا التصرف ووصفوه بأنه تحريض على الكراهية والعنف. بعضهم دعا إلى اتخاذ إجراءات قانونية ضد هؤلاء المتطرفين الذين يسعون لتأجيج المشاعر المعادية للأديان.

والاحتجاجات المعادية للإسلام في الولايات المتحدة ليست حدثًا جديدًا، حيث عُرفت في السنوات الأخيرة محاولات استفزازية من بعض الجماعات المتطرفة لخلق الانقسام الاجتماعي بين المسلمين وغيرهم.

وتزايدت مثل هذه الحوادث في ظل الأوضاع السياسية والاجتماعية المضطربة، التي تشهد تصاعدًا في الخطاب العنصري والكراهية في بعض الأماكن.

