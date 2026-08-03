احتجازهم وتجريدهم من ملابسهم.. تعرّض شبان سوريين للضرب عند الحدود التركية (فيديو)

أفادت مصادر محلية بتعرض مجموعة من الشبان السوريين للضرب على يد عناصر من حرس الحدود التركي “الجندرما”، عقب محاولتهم عبور الحدود إلى الأراضي التركية بطريقة غير نظامية.

وبحسب المصادر، فإن الشبان جرى توقيفهم أثناء محاولة العبور، قبل أن يتم احتجازهم لفترة من الوقت، مشيرة إلى تعرضهم للضرب وسلب ملابسهم خلال فترة الاحتجاز، ومن ثم إعادتهم إلى الجانب السوري، وفق قناة روسيا اليوم.

وأثارت الحادثة تفاعلًا واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي، حيث تداول ناشطون صورًا ومعلومات مرتبطة بالواقعة، وسط دعوات لكشف تفاصيل ما جرى والتحقق من ملابساته.

ولم يصدر حتى الآن أي تعليق رسمي من السلطات التركية بشأن هذه الاتهامات، كما لم يتسنَّ التحقق بشكل مستقل من جميع تفاصيل الحادثة أو الظروف التي رافقت عملية الاحتجاز والإعادة.

وتأتي هذه الواقعة في ظل استمرار محاولات بعض السوريين عبور الحدود إلى تركيا بطرق غير نظامية، في وقت تواصل فيه السلطات التركية تشديد إجراءات المراقبة الأمنية على طول الحدود مع سوريا، بهدف الحد من عمليات التسلل والعبور خارج المعابر الرسمية.

ويُعد ملف الحدود السورية التركية من أكثر الملفات حساسية في المنطقة، إذ يشهد منذ سنوات محاولات متكررة من قبل أشخاص يسعون للانتقال إلى تركيا لأسباب متعددة، من بينها البحث عن فرص اقتصادية أو ظروف معيشية أفضل، في ظل استمرار الأزمات الإنسانية والاقتصادية التي تواجه شرائح واسعة من السوريين.

وتؤكد منظمات حقوقية وإنسانية في تقارير مختلفة أهمية ضمان معاملة الأشخاص الذين يتم توقيفهم أثناء محاولات العبور بما يتوافق مع القوانين الدولية، وضرورة حماية المدنيين من أي انتهاكات أو ممارسات غير قانونية خلال عمليات ضبط الحدود.

كما تشدد الجهات المعنية بملف الهجرة على أن معالجة ظاهرة العبور غير النظامي تحتاج إلى حلول شاملة تتضمن معالجة الأسباب الإنسانية والاقتصادية، إلى جانب تنظيم إجراءات الحدود بما يضمن الأمن ويحفظ حقوق الأفراد.

وتبقى تفاصيل الحادثة الأخيرة بحاجة إلى مزيد من التحقق، في انتظار أي توضيحات رسمية من الجانب التركي أو معلومات إضافية حول ملابسات الواقعة والأطراف المعنية بها.