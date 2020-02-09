احتجاز عائلة مصرية في السعودية

الاحتجاز على إثر مشادة مع فرد أمن [انترنت]

تحركت وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين في الخارج، بعد احتجاز السلطات السعودية، عائلة مصرية، مكونة من أب وأم وشابين، كانت تؤدي مناسك العمرة.

وجاء في بيان رسمي للوزارة، اليوم الأحد، أنه أثناء عودة الأسرة، تم التحفظ على الأب والشابين خلال إنهاء إجراءات السفر، على إثر مشادة مع فرد أمن.

وبعد تلقي الوزارة طلبات للتدخل لمساندة الأسرة، تواصلت وزيرة الهجرة المصرية، مع السفير أحمد فاروق، سفير مصر في السعودية، والقنصل العام، هشام فتحي، قنصل مصر العام بجدة، إذ أكدت السفارة متابعة الموقف منذ لحظة التحفظ على الأسرة، وأنه تمت إحالة القضية للنيابة وتجرى متابعة سير التحقيقات في هذا الشأن.

وأكدت وزيرة الهجرة على رعاية عدالة سير التحقيقات السعودية للجالية المصرية.

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