احتجز عائلته وأطلق الرصاص.. أمن بنغازي تقبض على تاجر مخدرات مواليد 1997

أعلنت مديرية أمن بنغازي القبض على شخص أطلق النار على مواطنين واحتجز ذويه في منزل بمنطقة طابلينو.

وأوضحت المديرية أنّ المقبوض عليه متهم بالاتجار بالمخدرات، مشيرة إلى أنّه شوهد أثناء عملية القبض وهو يطلق الرصاص على المواطنين ويقوم بترويعهم.

وأشارت المديرية إلى أن عناصر الأمن تعاملوا معه بشكل مباشر إلى حين نفاد ذخيرته وقبضوا عليه دون حدوث أي أضرار بشرية، وأنّ المتهم من مواليد 1997 واعترف بما نُسب إليه من اتهامات حول الاتجار بالمخدرات في منطقة أبوهديمة.

وتابعت مديرية أمن بنغازي أنّ المتهم عليه بلاغات في مراكز الشرطة بالمدينة، بعدة تهم من بينها الشروع في القتل والسرقة وإيذاء الناس وإطلاق النار على المواطنين.