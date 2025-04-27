احتدام المنافسة في الذكاء الاصطناعي.. طرح أداة بحث منخفضة التكلفة

يبدو أن شركة “أوبن أيه آي” تهدف إلى تعزيز الوصول إلى أدوات البحث الذكي بشكل أكبر عبر إصدار النسخة المبسطة من أداة “البحث العميق”، هذه الخطوة قد تكون استراتيجية للمنافسة في سوق الذكاء الاصطناعي سريع النمو، خصوصاً مع وجود خدمات منافسة مثل “ديب سيك” الصينية وحلول أخرى تقدمها شركات مثل غوغل ومايكروسوفت.

في التفاصيل، أتاحت شركة “أوبن أيه آي” نسخة مبسطة من أداة “البحث العميق” في منصة “شات جي.بي.تي” للاستخدام المجاني وتعزيز قدرات البحث.

وقالت الشركة: “تعمل الأداة الجديدة بنموذج الذكاء الاصطناعي “ميني 04″، وهو أقل تطورا من النسخة الكاملة المخصصة للمشتركين المدفوعين في إصدارات “جي.بي.تي بلس” و”تيم” و”برو”، لكنه يحافظ على جودة الإجابات مع تقليل طولها”.

وأوضحت الشركة عبر منشورات على منصة إكس، أن “الأداة الجديدة ستُفعل تلقائيا عند استنفاذ الحد المسموح به للنسخة الكاملة، مؤكدة أنها توفر نفس العمق في التحليل مع إجابات أكثر إيجازا”.

وبحسب الشركة، من المقرر أن تصبح الأداة الجديدة متاحة خلال الأسبوع الجاري لمستخدمي المؤسسات التعليمية ورواد الأعمال بنفس حدود الاستخدام المطبقة على إصدار “تيم”.

يذكر أن سوق أدوات البحث بالذكاء الاصطناعي يشهد توسعا ملحوظا، حيث أطلقت شركات كبرى مثل غوغل “جيمني” ومايكروسوفت “كوبايلوت” و”إكس.أيه.آي” “جورك”، حلولا مماثلة تعتمد على نماذج قادرة على التحليل المنطقي والتحقق من صحة المعلومات.

وشركة “أوبن أيه آي” هي مؤسسة رائدة في مجال الذكاء الاصطناعي، تأسست عام 2015 في سان فرانسيسكو، كاليفورنيا، وتهدف الشركة إلى تطوير تقنيات ذكاء اصطناعي آمنة ومفيدة للبشرية، ومن أبرز مؤسسيها إيلون ماسك، سام ألتمان، جريج بروكمان، وإيليا سوتسكيفر.

وتشتهر الشركة بتطوير نماذج لغوية متقدمة مثل GPT (Generative Pretrained Transformer) التي تُستخدم في تطبيقات مثل ChatGPT، كما أنها تعمل على مشاريع أخرى مثل DALL-E لإنتاج الصور من النصوص.

وتتعاون “أوبن أيه آي” مع شركات كبرى مثل مايكروسوفت، التي استثمرت فيها بشكل كبير، مما ساهم في دمج تقنياتها في منتجات مثل محرك البحث Bing وبرامج Office.