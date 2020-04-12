احتراق اكبر سفينة إنزال بحرية صينية

سعة السفينة تصل إلى 40000 طن. الطول حتى 250 متر، العرض 30 متر [قناة العالم]

اشتعلت النيران في سفينة إنزال صينية من مشروع 075، قيد الإنشاء، وتم إطلاقها إلى الماء في سبتمبر أيلول من العام الماضي.

افادت وكالة سبوتنيك بأن كتب الخبير العسكري، يوري ليامين، على الفيسبوك، وقع الحادث في حوض بناء السفن خودونغ تشونغهوا في شنغهاي. ويبدو أن الحريق بدأ في منطقة غرفة المرسى.

واستطاع رجال الإطفاء بحوالي نصف ساعة إخماد هذا الحريق الكبير إلى حد ما. لكن من المرجح أن يؤخر الحادث تسليم السفينة إلى الأسطول، المقرر، بحسب بعض المصادر، في هذا العام.

السفن من هذا النوع هي واحدة من أكبر السفن في البحرية الصينية. أكبر منها فقط حاملات الطائرات من مشروع 001/002 وسفن الإمداد من مشروع 901.

وتشير التقديرات إلى أن السعة ستصل إلى 40000 طن. الطول – حتى 250 متر، العرض – 30 متر. إنها قادرة على حمل ما يصل إلى 30 مروحية. حاليا، يوجد ثلاث سفن قيد الإنشاء. تشمل السلسلة بأكملها ست سفن على الأقل.

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