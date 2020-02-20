احتراق خزان غاز الطهي بمستودع طريق المطار إثر إصابته بقذيفة

تم إخلاء المستودع الشهر الماضي، بعد استهدافه عديد المرّات. [أرشيف/إنترنت]

أفادت المؤسسة الوطنية للنفط، بإصابة خزان لغاز النفط المسال “غاز الطهي” في مستودع طريق المطار بالعاصمة طرابلس، التابع لشركة البريقة لتسويق النفط بقذيفة مساء الأربعاء، مما تسبب في احتراقه.

ونوهت المؤسسة في منشور عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، الخميس، بأن الخزان كان فارغًا تقريبًا، ولم يخلّف هذا الحادث أي خسائر في الأرواح البشرية، إلا أنّه قد تسبب في حدوث أضرار مادية.

وصرّح رئيس مجلس إدارة المؤسسة مصطفى صنع الله، في هذا الصّدد قائلاً: “نحن نشاهد منشآت قطاع النفط والغاز تُدمّر أمام أعيننا يومًا بعد يوم،، هذه جريمة جديدة بحق الشعب الليبي الذي لا يزال يعاني، بينما تحاول قوى أجنبية تنفيذ أجنداتهم في بلدنا، يجب ألاّ تمر تلك الجرائم من دون عقاب.”

يُذكر أنه قد تم إخلاء مستودع طريق المطار التابع لشركة البريقة لتسويق النفط الشهر الماضي، وذلك بعد استهدافه عديد المرّات، ممّا ُعرّض حياة الموظفين للخطر. محتوى ذو صلة لجنة مؤتمر برلين.. على أطراف النزاع الليبي الالتزام بالهدنة

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