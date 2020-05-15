احتراق مخازن لجنة انتخابات المجالس البلدية جراء قصف عناصر حفتر

استهدفت عناصر حفتر، اليوم الجمعة، المخازن الرئيسية للجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية بمطار معيتيقية الدولي، التي تحوي صناديق اقتراع وخلوات للتصويت ومواد انتخابية.

وأعربت اللجنه المركزية لإنتخابات المجالس البلدية، عن أسفها لاحتراق وتدمير مخازنها الرئيسيه بمطار معيتيقة الدولي.

وأوضحت اللجنة في بيان، أن هذه المخازن تحوي على صناديق اقتراع وخلوات للتصويت ومواد انتخابية أخرى.

وأفادت اللجنة بأنها تستعمل هذه المخازن منذ سنة 2013 وقد تم باستعمالها انتخاب 117 مجلس بلدي وعلى كامل التراب الليبي.

وكانت اللجنة المركزية تستعد لإجراء جولة جديدة من انتخابات المجالس البلدية التي توقفت نتيجة العدوان على العاصمة طرابلس وجائحة كورونا.

اللجنه المركزيه لإنتخابات المجالس البلديه تأسف علي إحتراق وتدمير مخازنها الرئيسيه بمعيتيقه اليوم الجمعة 15 مايو 2020…. Gepostet von ‎اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية‎ am Freitag, 15. Mai 2020

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