احتراق مصنع ملابس شمالي القاهرة وعشرات القتلي بسبب الحريق

حريق ضخم شب في مصنع للملابس بمنطقة العبور بمحافظة القليوبية شمالي القاهرة، اليوم الخميس، ما استدعى فرض طوق أمني بالمكان لمنع امتداد النيران للمصانع المجاورة.

ونشرت صفحات على مواقع التواصل الإجتماعي ووسائل إعلام محلية فيديوهات تظهر حجم الحريق في مبنى المصنع، والذي أسفر عن 16 حالة وفاة و19 مصاباً، بحسب ما أعلنت محافظة القليوبية، في إحصاء أولي.

وأضافت المحافظة على صفحتها، على موقع “فايسبوك”، أن غرفة عمليات الحماية المدنية بالقليوبية، قد تلقت بلاغا بنشوب حريق داخل مصنع بمنطقة العبور وانتقلت سيارات الإطفاء إلى المكان لمحاولة إخماد الحريق، وتم فرض طوق أمني بالمكان لمنع امتداد الحريق للمصانع المجاورة. وفقا لموقع المصري اليوم.

ودفعت إدارة الحماية المدنية بـ 15 سيارة إطفاء للسيطرة على الحريق ومنع امتداده، وجارية عمليات الإطفاء.