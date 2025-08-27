احتراق مليون هكتار.. أوروبا تواجه أسوأ موسم حرائق غابات في تاريخ الاتحاد الأوروبي

شهدت دول الاتحاد الأوروبي خلال عام 2025 موجة حرائق غابات غير مسبوقة، أحرقت أكثر من مليون و28 ألف هكتار من الأراضي، وهي أكبر مساحة مسجلة منذ بدء توثيق البيانات رسمياً عام 2006، متجاوزة مساحة دولة مثل قبرص بالكامل.

وتصدرت إسبانيا والبرتغال قائمة الدول الأكثر تضرراً، حيث شكلت أراضيهما مجتمعتين نحو ثلثي المساحات المحترقة على مستوى الاتحاد الأوروبي.

وشهدت الفترة بين 5 و19 أغسطس تفاقماً حاداً في الحرائق بالتزامن مع موجة حر شديدة استمرت 16 يوماً في شبه الجزيرة الإيبيرية، ما زاد من صعوبة السيطرة على النيران وانتشارها السريع.

وأدى موسم الحرائق هذا إلى انبعاث نحو 37 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي، ما يعادل تقريباً الانبعاثات السنوية لدولة مثل البرتغال، إلى جانب تسجيل مستويات قياسية لتسعة ملوثات هوائية أخرى، مسببة تهديداً مباشراً للصحة العامة.

وتشير الدراسات العلمية إلى أن دخان هذه الحرائق يزيد من معدلات الوفيات قصيرة الأجل، خاصة تلك المرتبطة بأمراض الجهاز التنفسي، وقد امتد تأثيره إلى دول مجاورة مثل فرنسا.

ويعزو خبراء المناخ ارتفاع وتيرة الحرائق إلى مزيج من العوامل، أبرزها موجات الحر المتصاعدة نتيجة تغير المناخ والاعتماد على الوقود الأحفوري، والنمو الكثيف للغطاء النباتي خلال الربيع، إضافة إلى تقلبات الطقس المفاجئة التي ساهمت في إشعال النيران بسرعة.

وفي مواجهة هذا الكارثة، عبّأ رجال الإطفاء آلاف العناصر الميدانية في إسبانيا والبرتغال وفرنسا، مع تعاون أوروبي مكثف لتبادل الموارد والخبرات، في محاولة لإخماد الحرائق “الوحشية” التي تهدد الأرواح والممتلكات على نطاق واسع.