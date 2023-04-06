احترام نتائج الانتخابات.. دعوة الأعلى للبلديات لليبيين لإصدار ميثاق وطني

أكد المجلس الأعلى للبلديات على ضرورة العمل على إصدار ميثاق وطني للقبول بنتائج الانتخابات والعملية بأسرها.

وشدد المجلس الأعلى للبلديات في بيان له، على ضرورة التزام الأطراف المحلية كافة بالحماية السلمية والتداول السلمي على السلطة وإنهاء المراحل الانتقالية.

وطالب المجلس بتهيئة الأجواء المناسبة لإجراء الانتخابات من خلال حوار شامل يشارك فيه كل الفاعلين وتكليف لجنة تتولى التواصل والتنسيق مع كافة الأطراف بشأن الميثاق الوطني.

كما أكد المجلس تأييده جهود مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا عبد الله باتيلي، مشيرا إلى أنّ إطلاقه مبادرة الحوار الوطني بهدف تحقيق الإجماع الوطني حول إقامة الانتخابات.