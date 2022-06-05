احتفاء بعيد نزول التوراة.. مستوطنون إسرائيليون يقتحمون باحات الأقصى

اقتحم عشرات المستوطنين الإسرائيليين، باحات المسجد الأقصى بمدينة القدس الشرقية، صباح اليوم الأحد، بمناسبة عيد الأسابيع اليهودي.

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، إنّ عدة مئات من المستوطنين الإسرائيليين اقتحموا المسجد الأقصى منذ صباح اليوم الأحد، بعد اقتحام وانتشار واسع للشرطة الإسرائيلية في باحات المسجد.

وأوضحت الأوقاف، المسؤولة عن إدارة شؤون المسجد، في تصريح مكتوب أنّ ما يزيد عن 450 مستوطنا اقتحموا المسجد في غضون 3 ساعات فقط، من فتح باب المغاربة، في الجدار الغربي للمسجد، أمام اقتحامات المستوطنين.

وأشارت الأوقاف أن قوات كبيرة من شرطة الإحتلال تنتشر في ساحات المسجد، بالتزامن مع حصار الشرطة لمئات المصلين في المصلى القبلي المسقوف، حيث أنّها أغلقت أبواب المصلى القبلي بالسلاسل الحديدية، على المصلين.

وكانت منظمات يمينية إسرائيلية متطرفة دعت إلى اقتحام المسجد الأقصى بمناسبة حلول عيد نزول التوراة والذي يعرف أيضا بعيد الأسابيع، الذي يحل اليوم ويستمر حتى مساء يوم غد الإثنين.