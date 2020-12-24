احتفالات بميدان الشهداء في طرابلس بمناسبة الذكرى الـ69 للاستقلال

انطلقت بميدان الشهداء في العاصمة طرابلس، اليوم الخميس، الاحتفالات بالذكرى التاسعة والستين لاستقلال ليبيا وتحررها.

وشارك رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج، في إحياء الذكرى التاسعة والستين لإعلان استقلال ليبيا، وحضر الاحتفال الذي أقيم بالمناسبة كبار مسؤولي الدولة، والقيادات العسكرية والأمنية، وأعـضـاء من السلك الدبلوماسي والقنصلي المعتمدين في ليبيا.

واستهلت الاحتفالات بعزف النشيد الوطني وتلاوة آيات من الذكر الحكيم.

وحضر انطلاق الاحتفالات النائب الأول لرئيس مجلس النواب، وعدد من نواب المجلس، ونواب وأعضاء المجلس الرئاسي، ووزيرا الدفاع الدكتور صلاح الدين النمروش، والداخلية فتحي باشاغا، ورئيس الأركان العامة للجيش التابع لحكومة الوفاق الفريق أول ركن محمد الحداد، ورؤساء أركان الجيش وعدد من ضباط الجيش والشرطة والملحقون العسكريون للدول الصديقة والشقيقة في ليبيا.

وشهد الاحتفال الذي أُقِيم في ميدان الشهداء وسط العاصمة طرابلس استعراضا لوحدات رمزية من الجيش الليبي بأسلحته المختلفة البرية والبحرية والجوية والدفاع الجوي، وقوات مكافحة الإرهاب والحرس الرئاسي والشرطة.

وعقب إلقاء الكلمات بالمناسبة، تقدم آمر العرض العسكري لأخذ الأذن ببدء الاستعراض العسكري الذي شاركت فيه وحدات رمزية من الجيش الليبي ووزارة الداخلية ووزارة العدل.

وتقدم الكراديس المستعرضة أمام المنصة الرئيسية فرقة موسيقى الجيش تلى ذلك حملة الرايات تتقدمهم راية الوطن علم الاستقلال تحمله سواعد أبناءه من أبناء الجيش الليبي، ثم وحدات رمزية من طلبة الكلية العسكرية وكلية الدفاع الجوي وكراديس من أبطال بركان الغضب الملتحقين بالكلية العسكرية.

وشاركت في الاستعراض العسكري وحدات رمزية من القوات البرية ومن القوات الجوية والبحرية ومن الشرطة العسكرية والحرس الرئاسي.

كما شاركت وحدات من مكافحة الإرهاب من الرجال والنساء في الاستعراض وكذلك وحدات من حرس المنشآت النفطية وحرس الحدود والضفادع البشرية والقوات الخاصة من الصاعقة والمضلات.

وشاركت في الاستعراض العسكري بميدان الشهداء وحدات رمزية من الشرطة التابعة لوزارة الداخلية.