احتفالات مولودية الجزائر تتحول لمأساة.. ونزال في باكو يشهد ثأراً عنيفاً بين روسية وبريطانية

شهدت الساحة الرياضية أحداثًا دراماتيكية متفاوتة بين الفرح والحزن، ففي الجزائر العاصمة، خيم الحزن على احتفالات مولودية الجزائر بعد تتويجها بلقب الدوري الجزائري للمحترفين، إثر حادث مأساوي بسقوط جماهير من المدرجات العليا لملعب 5 يوليو، ما أسفر عن وفاة شخص وإصابة عدد من المشجعين، وسط حالة من الذهول والفوضى في أجواء الاحتفال، في المقابل، شهدت العاصمة الأذربيجانية باكو نزالاً ثأريًا عنيفًا ضمن بطولة UFC Fight Night للفنون القتالية المختلطة، تمكنت فيه المقاتلة الروسية داريا جيليزنياكوفا من تحقيق انتصار قاتل بالنقاط على البريطانية ميليسا مولينز، مظهرة قوة وإصرارًا في مواجهة وصفت بـ”النزال الدموي”.

حادثة مؤسفة تُعكر أفراح مولودية الجزائر بلقب الدوري

شهد ملعب 5 يوليو بالجزائر العاصمة، مساء السبت، حادثة مؤسفة خلال مباراة مولودية الجزائر ونجم شباب مقرة التي انتهت بالتعادل السلبي (0-0)، وذلك بسقوط عدد من الجماهير من المدرجات العلوية بسبب التدافع الشديد.

وحسبما أعلنت الحماية المدنية الجزائرية، أسفر الحادث عن وفاة شخص وإصابة 11 آخرين من مشجعي مولودية الجزائر، حيث تم نقل المصابين على الفور إلى المستشفيات القريبة لتلقي الإسعافات اللازمة، فيما خضع بعضهم للعلاج داخل الملعب نتيجة إصابات طفيفة أو حالات إغماء.

وجاء الحادث بعد صافرة نهاية المباراة التي شهدت حضوراً جماهيرياً ضخماً تجاوز 60 ألف متفرج، وتحولت أجواء الاحتفال بتتويج مولودية الجزائر بلقب الدوري الجزائري للمحترفين إلى حالة من الحزن والفوضى. وتسبب سقوط المشجعين من ارتفاع يقارب 6 أمتار نحو مدرج الصحافة في حالة ذهول وسط الحضور.

في ظل خطورة الحادث، قررت رابطة دوري المحترفين إلغاء مراسم تسليم درع الدوري وتأجيلها إلى موعد لاحق، تكريماً للمصابين واحتراماً لأسر المتوفى. كما أبدى لاعبو المولودية تأثرهم الكبير، وحرص بعضهم على الاطمئنان على أحوال الجماهير المتضررة.

وأثارت هذه الواقعة موجة من التعاطف في الأوساط الرياضية الجزائرية، وأعادت النقاش حول معايير السلامة في الملاعب، خاصة خلال الفعاليات الجماهيرية الكبرى.

نزال ثأري دموي في باكو.. الروسية جيليزنياكوفا تنتصر على البريطانية مولينز في “UFC Fight Night“

نجحت المقاتلة الروسية داريا جيليزنياكوفا في الثأر من خسارتها السابقة أمام البريطانية ميليسا مولينز، بعدما تغلبت عليها بالنقاط في نزال عنيف جرى مساء السبت في العاصمة الأذربيجانية باكو، ضمن منافسات بطولة UFC Fight Night للفنون القتالية المختلطة (MMA).

وحسمت جيليزنياكوفا (29 عامًا) النزال بقرار إجماعي من الحكام بنتائج (30-27، 30-27، 29-28)، في مواجهة اتسمت بالقوة والندية، ووصفتها وسائل إعلام بـ”النزال الدموي” نتيجة الكدمات والجروح الظاهرة على المقاتلتين.

وحملت المواجهة طابعًا ثأريًا، إذ سبق لمولينز (33 عامًا) أن هزمت المقاتلة الروسية بالضربة الفنية القاضية في نزال جمعهما في نوفمبر 2022، قبل أن تنجح جيليزنياكوفا في قلب الطاولة بعد عامين.

وبهذا الانتصار، رفعت جيليزنياكوفا رصيدها إلى 10 انتصارات مقابل خسارتين في مسيرتها الاحترافية، بينما تجمد رصيد مولينز عند 7 انتصارات مقابل خسارتين أيضًا.