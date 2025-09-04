احتفالاً بمرور 80 عاماً على تأسيس الجامعة العربية.. ليبيا تُشارك بافتتاح معرض «سيرة ومسيرة»

شارك وزير الخارجية بالإنابة في حكومة الوحدة الوطنية الطاهر الباعور، اليوم الخميس، في افتتاح معرض “سيرة ومسيرة” الذي نُظم بمناسبة الذكرى الـ80 لتأسيس جامعة الدول العربية، وذلك بالعاصمة المصرية القاهرة، وبحضور الأمين العام للجامعة العربية ووزراء الخارجية العرب، على هامش أعمال الدورة العادية (164) لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري.

ويُجسد المعرض ثمانية عقود من العمل العربي المشترك، حيث عُرضت فيه مقتنيات ووثائق تؤرخ لمسيرة الجامعة، وتعكس محطات الانتصارات والتحديات التي واجهتها الأمة العربية، في سجل حافل يجمع بين الأصالة والطموح.

كما سلط المعرض الضوء على رسالة الاستمرارية والتضامن العربي، مؤكدًا على أهمية العمل الجماعي والمسؤولية المشتركة بين الدول الأعضاء، في سبيل تعزيز وحدة الصف العربي ومواجهة التحديات الراهنة والمستقبلية.

وتأتي هذه المشاركة الليبية تأكيداً على الالتزام بدعم العمل العربي المشترك، والانخراط الفاعل في محافل جامعة الدول العربية.