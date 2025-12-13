احتفالية المرأة الملهمة.. وزارة المالية: تمكين المرأة في صدارة اهتمامنا

شارك مكتب دعم وتمكين المرأة بوزارة المالية في فعاليات جائزة المرأة الملهمة، التي نُظمت بمناسبة اليوم الوطني للمرأة الليبية لعام 2025، بحضور رسمي واسع ضم بعثات دبلوماسية وشخصيات فنية وإعلامية.

وجاءت مشاركة الوزارة تأكيدًا على دورها الداعم لتمكين المرأة وتعزيز حضورها في مختلف المجالات، حيث ساهم مكتب دعم وتمكين المرأة في فعاليات التكريم وتوزيع جوائز المرأة الملهمة، إلى جانب إبراز جهود وزارة المالية في دعم المرأة عبر السياسات والتشريعات والبرامج المؤسسية.

وأكدت وزارة المالية، من خلال هذه المشاركة، التزامها المستمر بدعم المرأة الليبية والاعتراف بإسهاماتها المؤثرة في المجتمع، وتشجيع النماذج النسائية الملهمة التي تسهم في إحداث تغيير إيجابي وبناء مستقبل أكثر شمولًا واستدامة.