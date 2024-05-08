احتفالية بمناسبة اعتماد المواصفات القياسية الليبية

أقيمت أمس الثلاثاء، احتفالية اعتماد المواصفات القياسية، التي أعدها وتبناها المركز الوطني للمواصفات والمعايير القياسية، عن طريق لجانه الفنية واعتمدتها اللجنة العليا للمركز.

ويترأس اللجنة وزير التخطيط محمد يوسف الزيداني، وعضوية كل من وزير الصناعة والمعادن، ووكيل وزارة الاقتصاد والتجارة.

وتم خلال الحفل استعراض تقرير فني يتضمن نشاطات المركز الوطني للمواصفات، ومن بينها منح التراخيص باستعمال علامة الجودة الليبية للمنتجات الليبية وعلامة المطابقة لمياه الشرب المعبأة.

وأظهر التقرير النقلة النوعية التي تحققت في هذا المجال، حيث حصلت (18) شركة بعدد (102) منتج ليبي على التراخيص، مما يؤكد جودة المنتجات الليبية وكفاءة عملية التصنيع وفقاً للمواصفات المحلية والدولية، ما يعزز ويؤكد على عودة الحياة بجودتها للمؤسسات الليبية.

كما حضر الاحتفالية وزير الاسكان والتعمير.