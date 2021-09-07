احتفالية بنقل الاختصاصات للبلديات وتفعيل الإيرادات المحلية

شارك رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، مساء الاثنين، في احتفالية أقيمت للاحتفاء بجهوده في نقل الاختصاصات للبلديات، وكذلك تفعيل لائحة الإيرادات المحلية عبر قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 330، الصادر في 23 من أغسطس 2021.

ووصف الحضور من عمداء وأعضاء مجالس بلدية من مختلف مناطق ليبيا هذا القرار بالتاريخي الذي أنصف البلديات، حيث أن الحكومات السابقة لم يكن لديها الإرادة السياسية الحقيقية لنقل هذه الاختصاصات، ولكن بفضل قناعة وجدية رئيس الحكومة باللامركزية تم تفعيل دور البلديات، وسيتم تسليم نماذج تحصيل الإيرادات من قِبل وزارة الحكم المحلي للبلديات وهو ما يعد حلم امتد لسنوات ليتحقق ويصبح حقيقة، وهو ما وعد به رئيس الحكومة في اجتماعه السابق بأعضاء المجلس الأعلى للإدارة المحلية، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بالحكومة.

وبدوره شكر رئيس الحكومة المنظمين على هذه اللفتة والتي أشار إلى أنها ستعطيه طاقة إيجابية للاستمرار والمضي قدمًا، كما أكد على أن تفعيل اللامركزية يحتاج لتكاثف الجميع، ليس فقط من الجوانب الفنية بل يحتاج لتغيير ثقافة المركزية.

وأعلن الدبيبة أن حكومة الوحدة الوطنية لن تقف عند هذا الحد بل ستستمر في نقل الاختصاصات للبلديات حتى يتم تمكين البلديات من كافة الاختصاصات وفق القانون، مذكّرًا بدور وزارة الحكم المحلي في متابعة البلديات والإشراف عليها وأنها لن تتهاون حال حدوث أي تقصير أو إهمال من أي جهة كانت.

كما أشار رئيس الحكومة إلى إيلاء الحكومة اهتمامًا خاصًا بالبلديات الصغيرة والتي ليس لها الإمكانية للجباية لقلة الموارد والإمكانيات.