احتفال بتخريج دفعة جديدة من الكلية العسكرية طرابلس

أُقِيمَ مساء اليوم السبت، بمقر الكلية العسكرية طرابلس، حفل تخريج دفعات جديدة من طلبة الكلية العسكرية وكلية الدفاع وذلك ضمن احتفالات الشعب الليبي بالذكرى الـ69 لاستقلال ليبيا.

وحضر حفل التخرج للدفعة الـ 50 من الكلية العسكرية، والدفعة الـ 36 من كلية الدفاع الجوي، والدفعة الثانية من خريجي الجامعات بكليتي العسكرية والدفاع الجوي، كل من رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، وعضو المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني أحمد حمزة، ووزيري الدفاع الدكتور صلاح الدين النمروش، والداخلية فتحي باشاغا، ووزير الدفاع التركي خلوصي أكار، بالإضافة إلى رئيس الأركان العامة للجيش الليبي الفريق أول ركن محمد الحداد، ورئيس الأركان التركي ياشار غولر، وأمراء المناطق العسكرية، ورؤساء الأركانات العسكرية ورؤساء الهيئات والإدارات بالجيش الليبي، وآمري الغرف الرئيسية والإدارية وآمري الوحدات والتشكيلات بالجيش الليبي، والملحقين العسكريين بالبعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى ليبيا، وأولياء أمور الطلبة الخريجين.

وألقى كل من رئيس الأركان العامة للجيش الليبي ووزير الدفاع، كلمتين أكدتا العزم على بناء جيش موحد ولائه لله والوطن، وعقيدته الدفاع عن البلد والدولة المدنية.

كما أكدت الكلمتين على أن تخريج هذه الدفعات الجديدة ذات الجاهزية التامة والتي تمثل نواة للجيش يأتي في سياق بناء مؤسسة عسكرية قادرة على قطع دابر كل معتدى أثيم على الدولة المدنية المنشودة.

وجرى خلال الحفل استعراض عسكري للخريجين، تم بعده إجراء مراسم تسليم واستلام الرايات بين الدفعات المتخرجة إلى الدفعات التي تليها، بالإضافة إلى تقديم عروض في رياضة الدفاع عن النفس.

وفي ختام الحفل تم إعلان النتائج النهائية، وتكريم أوائل الخريجين، وأداء قسم الطاعة.

شاهد | جانب من احتفال تخريج دفعة من البنيان المرصوص بمعسكر الكلية العسكرية الهضبة بطرابلس بحضور وزيري الدفاع الليبي والتركي ورئيسي أركان البلدين#طرابلس #ليبيا #تركيا pic.twitter.com/tHH9VX0sFP — قناة فبراير (@FebruaryChannel) December 26, 2020