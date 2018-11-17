رياضة

احتفال بسيط يُكلف كريستانو رونالدو مبلغاً ضخماً!

عين ليبيا | آخر تحديث: 17 نوفمبر 2018 - 11:46
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كريستيانو رونالدو مع صديقته جورجينا رودريغيز
استغل رونالدو فترة مباريات الفيفا، ليقضي عطلة قصيرة بصحبة صديقته عارضة الأزياء الإسبانية جورجينا رودريغيز، وابنه كريستيانو جونيور في مدينة الضباب لندن. [إنترنت]
أقام النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مع صديقته جورجينا رودريغيز احتفالية بعيد ميلاد ابنتهما، في مطعم “سكوت” الشهير، والمتخصص بالمأكولات البحرية في حي مافير في العاصمة البريطانية لندن.

حيث أنفق رونالدو، نجم يوفنتوس 31 ألف يورو ثمنا لزجاجتي نبيذ فقط، من أغلى وأفخر أنواع النبيذ الأحمر في العالم، ودفع البرتغالي 20 ألف يورو ثمن زجاجة النبيذ الأولى من ماركة “ريتشبورغ” الفرنسي.

هذا واستغل رونالدو فترة مباريات الفيفا، ليقضي عطلة قصيرة بصحبة صديقته عارضة الأزياء الإسبانية جورجينا رودريغيز، وابنه كريستيانو جونيور في مدينة الضباب لندن، حيث حضر مباراة ضمن البطولة الختامية للاعبي التنس المحترفين، بين الصربي نوفاك دجوكوفيتش والأمريكي جون إيسنر.

من جهة أخرى يقيم نجم يوفنتوس مع عائلته في فندق بولغاري، الذي يقع في حي نايسبريدج، حيث تبلغ كلفة الليلة الواحدة حوالي 10 آلاف يورو.

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