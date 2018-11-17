احتفال بسيط يُكلف كريستانو رونالدو مبلغاً ضخماً!

حيث أنفق رونالدو، نجم يوفنتوس 31 ألف يورو ثمنا لزجاجتي نبيذ فقط، من أغلى وأفخر أنواع النبيذ الأحمر في العالم، ودفع البرتغالي 20 ألف يورو ثمن زجاجة النبيذ الأولى من ماركة “ريتشبورغ” الفرنسي.
هذا واستغل رونالدو فترة مباريات الفيفا، ليقضي عطلة قصيرة بصحبة صديقته عارضة الأزياء الإسبانية جورجينا رودريغيز، وابنه كريستيانو جونيور في مدينة الضباب لندن، حيث حضر مباراة ضمن البطولة الختامية للاعبي التنس المحترفين، بين الصربي نوفاك دجوكوفيتش والأمريكي جون إيسنر.
من جهة أخرى يقيم نجم يوفنتوس مع عائلته في فندق بولغاري، الذي يقع في حي نايسبريدج، حيث تبلغ كلفة الليلة الواحدة حوالي 10 آلاف يورو.
خبر مهم ( حدث في لبنان في منطقة بعلبك ) :
كان هناك مواطن لبناني يملك قطيع من الاغنام فدخل القطيع لارض مزروعة يملكها شخص آخر ،،،، فحدثت مشاجرة بينهما تطورت من تلاسن لاقدام صاحب الارض المزروعة باطلاق النار تجاه اللبناني صاحب القطيع ،،، فأدى اصابته بجروح خطرة فمات ،،، و ذلك في شهر رمضان الفائت فلم تتم مراعاة حرمة الشهر الفضيل !!!!!